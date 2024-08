Rafael valoriza tempo com a Seleção durante a Copa América: "Cresci muito"

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Rafael deu bastante valor ao período em que esteve com a delegação da Seleção para o torneio. O atleta destacou a intensidade dos treinos e todos os ensinamentos que conseguiu captar.

"Representar a Seleção é um sonho e, para mim, foi mais uma vez a realização de um sonho de estar lá durante esse período todo de treinamentos. Isso agregou muito para mim como pessoa e como profissional. É um nível (alto) de treinamento, de exigência, disputar uma competição como a Copa América, que é muito difícil. Foi um momento de muito treino, de muito aprendizado, em que eu cresci muito, trabalhei com grandes profissionais que fizeram com que eu aprendesse muito. Foi muito especial, muito importante. Espero voltar mais vezes (risos)", declarou.

Apesar de ter sido convocado para amistosos e para a Copa América, Rafael ainda não fez sua estreia oficial com a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro, porém, não demonstrou preocupação com isso e celebra uma convocação sempre que pode - diferentemente da torcida tricolor, que lamenta a perda de seu goleiro titular em cada convocatória.

Quando questionado se seu sonho era defender as cores do Brasil em uma Copa do Mundo, o arqueiro disse não pensar muito no futuro. Ele prefere se concentrar apenas no presente, para que possa continuar fazendo um bom trabalho no São Paulo.

"Meu sonho é poder vestir a camisa da Seleção o máximo que eu conseguir. Como também vestir a camisa do São Paulo é um sonho que eu realizo toda vez que entro dentro de campo. Eu vivo muito o hoje, o dia a dia, e vivo um sonho, o de poder fazer da minha profissão algo que eu amo. Eu sou muito feliz e grato por isso. Então vou vivendo esse sonho. Cada vez que eu coloco a camisa ou da Seleção ou do São Paulo, para mim é um privilégio muito grande", concluiu.

O foco de Rafael, agora, é ajudar o São Paulo a defender o título da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Tricolor visita o Goiás no jogo de volta das oitavas de final da competição, às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha. A equipe paulista venceu o duelo de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença.