Piu fica em terceiro na bateria, mas avança à final de 400 m com barreiras nos Jogos Olímpicos

Alison dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400m com barreiras!

Ele ficou em terceiro na sua bateria e o 4º melhor tempo da semifinal. Matheus Lima faz o 16º melhor tempo e não consegue a classificação.#JogosOlímpicos #TimeBrasil... pic.twitter.com/wY57HKpryv

? Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2024

Piu, como também é chamado, encerrou a prova na terceira posição de sua bateria, com tempo de 47.95, pouco atrás do norueguês Karsten Warholm (47.67) e do francês Clement Ducos (47.85).

Apenas os dois primeiros colocados de cada bateria e os próximos dois mais rápidos se classificavam. Alison conseguiu ir à final por ter o quarto melhor tempo da semifinal no geral e o mais rápido entre aqueles que não terminaram nas duas primeiras posições.

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Alison dos Santos chegou a Paris como um dos favoritos ao pódio. Ele tem no seu currículo a conquista da Diamond League em 2022 e, neste ano, venceu quatro etapas do torneio. Piu é atualmente o terceiro colocado no ranking mundial da modalidade.