Palmeiras anuncia a contratação da colombiana Yoreli Rincón

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a chegada da meio-campista colombiana Yoreli Rincón. A nova aquisição alviverde é a 16ª atleta contratada para a temporada.

"Eu já enfrentei o Palmeiras várias vezes e vi a qualidade das jogadoras. O time é um grande, o maior da América, e é um sonho e orgulho para mim ter recebido uma proposta do clube. As expectativas são muito grandes, quero ser campeã do Paulista e do Brasileiro e fazer um ano maravilhoso", disse.