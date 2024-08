Mbappé realiza primeiro treino no Real Madrid e elenco fica completo para temporada

Nesta quarta-feira, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, teve seu elenco completo à disposição pela primeira vez na pré-temporada, com destaque para o novo contratado Kylian Mbappé. O atacante, que saiu sem custos do Paris Saint-Germain, fez seu primeiro treino pelo clube.

Os jogadores se exercitaram na academia da Cidade Real Madrid sob a supervisão de comandante italiano, ainda sem trabalhos de campo.