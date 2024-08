Isaquias Queiroz fica em segundo e avança direto à semifinal do C1 1000m em Paris

Com a classificação direta, Isaquias Queiroz ganha descanso no restante do dia e volta para disputar a semi somente nesta sexta-feira, às 6h30 (de Brasília), no Estádio Náutico.

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m.

Na última terça-feira, o brasileiro competiu no C2 500m ao lado do compatriota Jacky Godmann e garantiu sua vaga na semifinal da modalidade.

Ana Paula e Vagner Souta vão às quartas no K1

Outros brasileiros também competiram na canoagem velocidade nesta quarta. Na quarta bateria da primeira fase no K1 500m, Ana Paula Vergutz ficou na quinta posição e, com isso, irá disputar as quartas de final.

Nesta categoria, os dois melhores de cada bateria avançam diretamente à semifinal. Já a última é eliminada. A prova das quartas de final acontece ainda nesta quarta, a partir das 8h30 (de Brasília), e Ana Paula buscará a vaga na semi.