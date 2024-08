Goleira da Espanha pede "perdão" por falha contra o Brasil

Goleira da Espanha, Cata Coll estava muito chateada com seu desempenho diante do Brasil na semifinal do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos Paris-2024. Ela reconhece que o seu erro no primeiro gol do duelo desta terça-feira, quando tentou sair jogando com os pés de forma totalmente equivocada, foi decisivo para o resultado final da partida.

"Em primeiro lugar, quero pedir perdão. Creio que não estive no nível ideal que a equipe merece", afirmou a atleta de apenas 23 anos.