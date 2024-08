Goiás x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo chega com vantagem para o duelo decisivo das oitavas de final. O Tricolor Paulista venceu o confronto de ida por 2 a 0, no Morumbis, com gols da dupla de ataque Luciano e Calleri. Assim, tem a vantagem do empate e pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Os comandados de Luis Zubeldía vêm de duas vitórias consecutivas: esta contra o Goiás e a última contra o Flamengo, por 1 a 0. Contra o Rubro-Negro, jogando em casa, os paulistas realizaram um jogo muito seguro, o que gerou muitos elogios. O time, porém, vive um momento de certa instabilidade nos resultados, já que, antes dos últimos triunfos, havia acumulado dois empates (Botafogo e Juventude) e uma derrota (Fortaleza).

Para o confronto de volta, o treinador argentino tem os seguintes desfalques: Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito), Igor Vinícius (prevenção de lesão) e o meia Galoppo (dores no dorso do pé direito).

Do outro lado, o Goiás vem para o confronto com um novo técnico no comando. Isso porque, no último domingo, o Esmeraldino anunciou a demissão do treinador Márcio Zanardi e de sua comissão técnica após o revés diante do Novorizontino. Com isso, Vagner Mancini, anunciado como novo comandante na última terça-feira, estará na beira do gramado pelos mandantes.