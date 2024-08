Ganso lamenta eliminação do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense empatou por 2 a 2 com o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores acabaram eliminados da Copa do Brasil.

O meia Ganso lamentou os erros que resultaram na eliminação da equipe: "A gente tem que estar preparado para todas as dificuldades. Sabíamos que eles iriam jogar com o resultado, com uma postura defensiva. A verdade é que demos os gols para eles, e o segundo matou a partida", disse.