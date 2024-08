Flaco López lamenta queda na Copa do Brasil, mas elogia evolução do Palmeiras: "Sempre luta até o fim"

O Palmeiras venceu o Flamengo, na noite desta quarta-feira, mas o placar não foi o suficiente para seguir na Copa do Brasil. O Verdão fez 1 a 0 em cima do Rubro-Negro, mas acabou eliminado já que o time carioca venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã. Vitor Reis fez o gol palmeirense no Allianz Parque.

O atacante Flaco López chegou a fazer um segundo gol, mas foi marcado um impedimento na jogada. O argentino lamentou a dura eliminação, mas celebrou o bom desempenho da equipe dentro de campo. Ele pediu cabeça erguida e elogiou a entrega do time.

"Às vezes é difícil, falar assim depois de uma derrota tão dura para nós, mas acontece, faz parte do futebol. É um time que sempre luta até o fim. Foi mais uma demonstração, por milésimos centímetros, o futebol muda para nós. Acho que seguimos da mesma maneira, voltamos a ser o Palmeiras que todos conhecem. É isso, levantar a cabeça e continuar. Faz parte, todos erram, faz parte do futebol. Só pensar no Palmeiras, dar o melhor e fazer o melhor no campo e tentar ganhar", disse em entrevista à Amazon Prime.