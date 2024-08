Felipe Anderson e Mayke sentem e são substituídos no Palmeiras no 1° tempo do jogo contra o Flamengo

O Palmeiras teve duas baixas durante o jogo decisivo, contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia-atacante Felipe Anderson e o lateral direito Mayke sentiram problemas físicos e precisaram deixar o gramado antes dos 40 minutos do primeiro tempo do jogo, no Allianz Parque.

Felipe Anderson reclamou de um problema no olho e deu lugar para Gabriel Menino. O camisa 9 do Verdão vinha reclamando de dores desde os 17 minutos do primeiro tempo. Em um lance de disputa com Allan, ele ficou sentindo o olho esquerdo.

Já Mayke sofreu uma pancada e sentiu a perna direita. O lateral recebeu atendimento no campo e, mesmo que Abel preparasse a entrada de Marcos Rocha, ele decidiu permanecer no gramado. Contudo, minutos depois, não conseguiu seguir e saiu, dando lugar a Marcos Rocha.