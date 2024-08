Em duelo de eliminados, Corinthians é superado por Atlético-MG pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-2o, o Corinthians duelou diante do Atlético-MG no Estádio Alfredo Schürig e perdeu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Caio Maia, Lucas Louback e Iseppe.

Com o resultado positivo, Galo alcançou a 14ª colocação, agora com 18 pontos. Do outro lado, o Corinthians emendou o quinto jogo sem vencer na competição (quatro derrotas e um empate). Assim, ficou estacionado com 15 pontos, agora em 17º. No entanto, com apenas duas rodadas restantes, as duas equipes já não conseguem mais avançar de fase, já que o Fluminense, primeiro time do G8, possui 27 somados.

O Corinthians retorna aos gramados no próximo sábado, contra o XV de Jaú, pelo Paulistão da categoria. A bola rola às 15h (de Brasília). Já o Atlético-MG encara o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro sub-20. A partida acontece neste domingo, às 9h30 (de Brasília).