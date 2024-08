Douglas Luiz explica escolha pela Juventus e diz: "Vim fazer a diferença"

Douglas Luiz será o terceiro brasileiro no elenco da Juventus, que já conta com os defensores Danilo e Bremer. O meia revelou que estes companheiros o ajudaram a tomar a decisão de ingressar no clube italiano.

"Danilo e Bremer me ajudaram a tomar a decisão. Todos os dias o Danilo me dizia 'vem para a Juve', e isso me motivou ainda mais, me fez entender que poderia vir aqui para fazer a diferença. Não vim aqui só para jogar, mas quero ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos. Sinto a responsabilidade de vestir esta camisa e sei que não será fácil, mas estou pronto para trabalhar duro como sempre fiz", comentou.

O brasileiro já fez sua estreia pela Juventus, inclusive contribuiu com uma assistência no amistoso contra o Stade Brestois, da França. Agora, a equipe italiana volta a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), em amistoso diante do Atlético de Madrid.