Deyverson é apresentado no Atlético-MG e se emociona

O atleta foi afastado do elenco do Cuiabá no mês de abril, de acordo com o clube, por motivos disciplinares, e ficou sem atuar por aproximadamente três meses: "Acho que sou um cara privilegiado por Deus. O que ele tem feito na minha vida é algo extraordinário, sou muito grato por ela estar do meu lado nesses três meses que eu passei, e ela sabe, lá no Cuiabá", afirmou.

"Mas Deus sabe de todas as coisas, hoje estamos aqui vivendo coisas que a gente vem pedindo a Deus todos os dias, e Deus me colocou num patamar que não estava nem nos meus sonhos viver isso. E hoje estou aqui vestindo essa camisa de grande peso, que é do Galo", completou.