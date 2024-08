Depois flertar com titularidade, Sandry volta a perder espaço no Santos

Os titulares absolutos de Carille são João Schmidt e Diego Pituca. O experiente Tomás Rincón vem sendo o reserva imediato.

Na temporada, Sandry soma apenas três partidas. São 87 minutos em campo até o momento.

O baixo número de jogos é em decorrência de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O garoto sofreu a contusão no dia 10 de agosto de 2023, durante um treinamento no CT Rei Pelé. Com isso, ele teve que passar por cirurgia e só voltou a ficar à disposição em junho deste ano.

O meia foi revelado em 2019 e surgiu como uma grande promessa, mas vem sofrendo muito com as lesões. Em abril de 2021, ele também rompeu o ligamento, mas do joelho direito, e voltou sete meses depois, em novembro.

Em 2023, Sandry sofreu uma fratura no rosto, em uma partida contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Depois, a região da cirurgia infeccionou e ele precisou passar por procedimento para tratar. Com isso, esteve mais 44 dias fora de combate.