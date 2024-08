Contra o Grêmio, Corinthians pode encarar primeira disputa de pênaltis em 2024

O jogo em questão ficou marcado pela cavadinha de Alexandre Pato defendida por Dida na última cobrança do Corinthians. O lance praticamente decretou o fim da passagem do atacante pelo alvinegro.

Para o confronto desta quarta-feira ir para as penalidades máximas, basta as equipes empatarem no tempo normal, já que a ida terminou 0 a 0. Essa seria também a primeira disputa de pênaltis de Hugo Souza com a camisa do Timão.

Ano passado, o Corinthians passou por cinco disputas de pênaltis, com quatro vitórias e uma derrota. Em todas as ocasiões, o Timão contou com a importância de Cássio.

A bola rola para Corinthians e Grêmio às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.