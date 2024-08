Com virada nos acréscimos, Palmeiras perde para o Fluminense no Brasileirão sub-20

O Palmeiras foi superado pelo Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém (RJ). Os cariocas buscaram a virada com gols aos 47 e 51 minutos do segundo tempo.

O Verdão é o líder do Brasileirão sub-20 e já garantiu classificação para a próxima fase. Com 38 pontos, o Alviverde vai a campo nas duas últimas rodadas buscando garantir a primeira colocação, já que ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio.

O Fluminense, por sua vez, ainda briga por uma vaga para a próxima fase, garantida aos oito primeiros. Com a vitória sobre os líderes, o tricolor carioca passou a somar 27 pontos em 17 jogos e ocupa a oitava colocação, com três pontos a mais do Santos, que está em nono.