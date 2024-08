Com problemas físicos, Gil e JP Chermont desfalcam Santos contra o Paysandu

Para o lugar de Gil, Carille deve apostar em João Basso, principal zagueiro entre os reservas do elenco. Ele vai formar a dupla de zaga ao lado de Jair. Hayner e Rodrigo Ferreira disputam a vaga de Chermont.

Atualmente, o Santos se encontra na liderança da Série B, com 34 pontos. No entanto, um tropeço pode fazer com que a equipe perca a ponta, já que Novorizontino e Mirassol aparecem logo em seguida, com 33 e 32 pontos, respectivamente.