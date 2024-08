Com facilidade, Atlético-MG vence CRB e se classifica às quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o CRB na Arena MRV, venceu por 3 a 0 (5 a 2 no agregado) e se classificou para as quartas de final. Guilherme Arana, Renzo Saravia e Lucas Falcão (contra) balançaram as redes para a equipe da casa.

Agora, o Galo aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase para descobrir quem será o seu adversário. Já o CRB, que eliminou Rio Branco, Athletic e Ceará nas três etapas anteriores, se despediu do torneio.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando visita seu rival Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, o CRB recebe o Novorizontino, no Estádio Rei Pelé, pela 20ª rodada da Série B.