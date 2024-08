Augusto Akio conquista medalha de bronze no skate park nas Olimpíadas

Esta foi a última prova da modalidade skate na competição. Anteriormente, a jovem Rayssa Leal havia ganhado o bronze na categoria skate street feminino. Dessa forma, o Brasil passa a ter 14 medalhas nos Jogos Olímpicos. Ao todo, o país sul-americano conquistou dois ouros, cinco pratas e sete bronzes.

Por conta de sua posição na classificatória, Augusto Akio foi o primeiro a competir. Sua primeira volta foi curta, o brasileiro caiu logo nos primeiros segundos e teve apenas 2.66 de nota. Na segunda, o curitibano teve um ótimo desempenho, mesmo com a queda nos segundos finais, ficou com nota de 81.34. Enquanto na terceira, Akio teve uma volta espetacular, se manteve em pé, ficou com 91.85 de nota e garantiu a medalha de bronze.

O segundo a entrar na pista foi Luigi Cini. O skatista também arriscou na primeira volta, mas teve sua queda um pouco depois e ficou com 19.70 na pontuação. Na segunda, o paranaense manteve a estratégia do início e caiu rapidamente. Em sua última volta, Luigi começou muito bem, mas sofreu mais uma queda e ficou com 76.89.

Já Pedro Barros foi o melhor brasileiro na primeira volta. Apesar de também ter caído, ele ficou com nota de 22.10. Na segunda volta, o catarinense apresentou uma bela performance, mas se desequilibrou em alguns momentos, ficando com 86.41. Pedro Barros veio com tudo para sua última volta, fazendo ótimas manobras, e teve 91.65 de nota, um pouco abaixo de Akio.

Assim como Augusto, Luigi Cini também é de Curitiba. O jovem brasileiro de 22 anos conquistou o segundo lugar no Mundial do ano passado. Esta também foi a primeira Olimpíadas de Luigi Cini.

Enquanto o catarinense Pedro Barros possui 29 anos e conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Além disso, o skatista foi campeão do Mundial de 2018, em Nanjing, na China.