América-MG x Corinthians: veja informações do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro sub-17

O Corinthians enfrenta o América-MG na tarde desta quarta-feira, no Estádio Gregorão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 15 horas (de Brasília).

O Timãozinho se encontra na 7ª posição do grupo A da liga nacional, com 6 pontos. Já o Coelho está em 8º, com a mesma pontuação.

Os comandados de Renato Rodrigues buscam recuperação na temporada após três jogos sem vitória, com dois empates e uma derrota. O último triunfo do Timãozinho foi contra o Santos, por 3 a 0, no dia 15 de julho.