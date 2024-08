Vasco ganha do Atlético-GO e é o primeiro classificado às quartas de final da Copa do Brasil

O Jogo

A forte marcação foi o destaque da primeira etapa em São Januário. Vasco e Atlético-GO entraram determinados a não dar espaços para o adversário, o que deixou o confronto mais restrito às duas intermediárias e com poucas jogadas de área de perigo.

O Dragão tentou marcar a saída de bola cruzmaltina no início, mas logo adotou uma postura mais cautelosa e deixou a iniciativa com a equipe carioca para buscar as escapadas rápidas em contra-ataques. O Vasco, por sua vez, tinha maior posse de bola mas encontrava dificuldades para passar pelo bloqueio goiano.

Nos últimos dez minutos a situação se inverteu. O Atlético passou a pressionar o Vasco e deu o contra-ataque aos cariocas. Mas assim como no restante da etapa, os goleiros Léo Jardim e Pedro Rangel tiveram pouco trabalho.

Quando o jogo parecia que iria para o intervalo com o placar zerado, o Vasco chegou ao gol aos 48 minutos. Paulo Henrique apareceu como um meia na frente da área e tocou para a penetração de Vegetti. O Pirata tentou o chute mas a bola bateu no zagueiro Pedro Henrique e voltou nos pés de Lucas Piton. O lateral bateu de primeira e Guilherme Romão se atrapalhou e não evitou que ela parasse no fundo da rede.

O Atlético retornou do vestiário com uma postura mais aguerrida em busca do empate. A equipe goiana melhorou sua consistência no meio de campo, mas continuava a errar muitos passes e a mostrar pouca capacidade de penetração. Mesmo sem muita organização, o Dragão foi aumentando a pressão e quase chegou ao empate aos 33. Escanteio cobrado da esquerda e a bola fica viva na pequena área após disputa de cabeça. Derek bate e Léo Jardim defende com o pé.