Torcedores do Corinthians recebem delegação em Curitiba para jogo contra o Grêmio

Os jogadores do Corinthians foram recebidos com carinho por torcedores em Curitiba, para o jogo contra o Grêmio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A delegação alvinegra desembarcou na capital do Paraná no final da tarde.

Alguns atletas tiraram fotos com torcedores na chegada ao hotel, como o meia Rodrigo Garro, o atacante Romero e lateral direito Matheuzinho. A expectativa é de forte presença de corintianos no Couto Pereira, amanhã, mesmo com o mando gremista.

Para a partida, o Corinthians tem desfalques importantes. O volante Alex Santana sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o atacante Yuri Alberto se recupera de cirurgia para retirada da vesícula biliar. O meio-campista Raniele foi expulso no confronto de ida e também não consta na lista de relacionados.