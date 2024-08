Titulares fazem trabalho de posse, e São Paulo segue preparação para jogo contra Goiás na Copa do Brasili

Na manhã desta terça-feira, o elenco do São Paulo fez o que foi o seu segundo treino mirando o confronto decisivo da Copa do Brasil. O Tricolor visita o Goiás no jogo de volta das oitavas de final da competição nacional.

No CT da Barra Funda, os jogadores abriram a terça-feira com exercícios de mobilidade, ativação e agilidade. Em seguida a comissão do técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos diferentes.

Em um dos gramados do centro de treinamento, os titulares na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, no último sábado, fizeram um trabalho de posse de bola. No campo ao lado, com o reforço de atletas das categorias de base, o treinador organizou um coletivo de 11 contra 11.