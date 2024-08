Rafael Pereira lidera repescagem decidida no detalhe e vai à semifinal dos 110m com barreiras

O brasileiro Rafael Pereira está na semifinal dos 110m com barreiras. Nesta terça-feira, o atleta liderou a repescagem em uma prova decidida no detalhe e se classificou para a próxima fase da modalidade nas Olimpíadas de Paris.

Rafael participou da segunda bateria da repescagem no Stade de France, em Saint-Denis. Ele largou com muita força e acabou resvalando na nona barreira, o que o desequilibrou. Ainda assim, ele chegou no primeiro lugar. O resultado da prova só foi divulgado após a revisão no photo finish.

Repescagem dos 110m com barreira foi decidida no detalhe