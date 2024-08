Portuguesa anuncia contratação de volante com passagem pelo futebol português

Nesta terça-feira, a Portuguesa anunciou a contratação do volante Ferreira, de 28 anos, para a sequência da disputa da Copa Paulista.

O atleta, formado nas bases de Mirassol, Ferroviária e Santos, estreou no profissional pelo futebol português. No país, defendeu Desportivo Aves, CD Aves e União Almerim. Já no Brasil, vestiu a camisa do Matonense, Sertãozinho e Rio Branco (PR).