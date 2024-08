Pedrinho se entende com elenco e fica no Santos para o resto da temporada

O caso de Pedrinho teve um reviravolta. O atacante permanecerá no Santos para o restante da temporada.

O jogador de 24 anos havia se desentendido com o elenco alvinegro e ficou de fora do empate de 1 a 1 com o Sport, na última sexta-feira. A diretoria chegou a marcar uma reunião com os empresários do atleta, mas ele pediu desculpas aos companheiros e deve ficar.

A informação foi incialmente divulgada pelo Canal do Ricardinho Martins e confirmada pela Gazeta Esportiva.