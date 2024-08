Palmeiras x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Para a partida, o Verdão contará com as voltas de Mayke e Flaco López, desfalques no empate contra o Internacional, respectivamente por dores e suspensão. Estêvão, por sua vez, é dúvida para o confronto, já que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Um jogo que está marcado na memória do torcedor alviverde! ??? Em 1999, o @Palmeiras protagonizou uma virada histórica pra cima do Flamengo. Nas quartas de final da mais democrática, no jogo da volta, o time precisava vencer e reverter o placar do primeiro jogo, de 2×1. pic.twitter.com/jJdSIyAEwl ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 4, 2024 Após poupar os titulares na derrota para o São Paulo no último sábado, pelo Brasileirão, Tite gostaria de repetir a escalação que venceu o jogo de ida. O treinador, entretanto, não poderá contar com uma peça importante, o meia De La Cruz. O uruguaio vem se queixando de dores no joelho direito e ficou de fora da lista de relacionados. Outra ausência será o centroavante Carlinhos, que não pode defender o Rubro-Negro na Copa do Brasil por ter atuado pelo Nova Iguaçu nesta edição do torneio.