Palmeiras já virou contra Fla para avançar na Copa do Brasil; relembre

O confronto eliminatório de Palmeiras e Flamengo em 2024 é o terceiro entre as equipes na Copa do Brasil, o 12° nesse caráter na história do duelo. O Verdão tem uma vantagem no retrospecto, com quatro títulos (Taça dos Campeões Rio-São Paulo 1942, Taça Maria Quitéria 1997, Libertadores 2021 e Supercopa 2023) e três classificações (Torneio Internacional João Havelange 1966, Copa do Brasil 1999 e Copa dos Campeões 2000).

Diante do Verdão, o Rubro-Negro conquistou três títulos (Torneio Leonino Caiado 1975, Copa Mercosul 1999 e Supercopa 2021) e uma classificação (Copa do Brasil 1997).

O Palmeiras enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). No primeiro jogo, no Maracanã, o Verdão foi derrotado por 2 a 0, com gols de Pedro e Luiz Araújo.