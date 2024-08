Grêmio x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians chega para o jogo em baixa devido ao empate com o Juventude por 1 a 1 no Campeonato Brasileiro. Jogando ao lado de seu torcedor e com dois jogadores a mais por grande parte do segundo tempo, o resultado frustrou os planos do alvinegro de se afastar da zona de rebaixamento.

Somando todas as competições, o Corinthians não vence há quatro jogos, com três empates e uma derrota. O técnico Ramón Diaz passa pelo seu primeiro momento de turbulência desde que chegou ao Timão.

Para o jogo contra o Grêmio, o Corinthians tem desfalques importantes. O volante Alex Santana sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o atacante Yuri Alberto se recupera de cirurgia para retirada da vesícula biliar. O meio-campista Raniele foi expulso no confronto de ida e também não consta na lista de relacionados.

Outros nomes são baixas certas, como Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira, todos em recuperação de lesão grave no joelho. Romero, que cumpriu suspensão diante do Juventude, retorna ao time.

Já o Grêmio chega em alta para o duelo desta quarta-feira. A equipe de Renato Gaúcho não perde há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Na última rodada do Brasileiro, o Tricolor bateu o Athletico-PR por 2 a 0 fora de casa, com time alternativo, e escapou da zona de rebaixamento.

Como desfalques, o Grêmio não terá o ponta Gustavo Nunes, expulso no jogo de ida das oitavas. O atacante André Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio são baixas por questões físicas.