Goiás anuncia técnico Vagner Mancini para a sequência da temporada

O treinador e sua comissão técnica iniciam as atividades no Goiás já nesta quarta-feira. Assim, Mancini estreia diante do São Paulo, na quinta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. No duelo de ida, realizado no Morumbis, a equipe paulista foi superior e abriu a vantagem de 2 a 0.

Na Série B, o Goiás, que não vence há duas partidas, se encontra na décima posição, com 25 pontos, cinco a menos em relação ao Vila Nova, time que abre o G4.