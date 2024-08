Fluminense x Juventude: veja as prováveis escalações e onde assistir às oitavas da Copa do Brasil

Preparação finalizada! Amanhã tem DECISÃO pela Copa do Brasil! ??

Garanta seu ingresso, Tricolor >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/dwo3BNGqTO

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2024





Na partida de ida, o Juventude ganhou por 3 a 2 e agora pode empatar para se classificar. Se seguir a máxima de seus últimos quatro jogos no Brasileirão, onde venceu por um gol de diferença, o Fluminense consegue apenas forçar a disputa de pênaltis. Para avançar diretamente, os cariocas terão que ganhar por dois ou mais gols de vantagem. Mas o Juventude chega empolgado pois no domingo, mesmo com dois jogadores expulsos, segurou empate por 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, sabe da responsabilidade do jogo: "Se falharmos, vamos ser eliminados e por isso a responsabilidade deste jogo é maior para a nossa equipe, que perdeu fora de casa. Vamos precisar trabalhar com muita inteligência e dentro do nosso planejamento" disse ele.