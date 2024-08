Evandro e Arthur perdem para dupla sueca nas quartas de final do vôlei de praia e são eliminados em Paris

Evandro e Arthur perderam para a dupla de suecos David Ahman e Jonatan Hellvig, número 1 do ranking, nesta terça-feira, e foram eliminados nas quartas de final do vôlei de praia masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os brasileiros foram derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 17/21 e 16/21.

No primeiro set, a dupla da Suécia liderou do início ao fim e venceu por 21 a 17. Na segunda parcial, o domínio sueco continuou, com David Ahman e Jonatan Hellvig fechando o jogo por 21 a 16 e garantindo vaga na semifinal.

"Queria continuar jogando. Por mais que esse resultado não veio, estava me sentindo bem. Muito gostoso jogar aqui, me sentindo confortável. Nosso side out não foi tão eficiente igual o deles, a gente sabia que tinha que manter o side out lá em cima. Viemos com uma boa proposta, mas agora é trabalhar mais, porque sei que temos condições de ganhar desse time. Daqui a uma semana viajamos pro circuito mundial, vai doer um pouquinho, mas daqui a uma semana temos mais uma guerra pela frente", disse Arthur em entrevista ao SporTV.