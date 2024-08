EUA confirmam favoritismo e vencem Brasil por 35 pontos de diferença nas quartas do basquete

O confronto entre Estados Unidos e Brasil nas quartas de final do basquete olímpico terminou em vitória da seleção norte-americana por 122 a 87. A equipe composta pelos astros da NBA é a grande favorita ao ouro em Paris.

O destaque dos Estados Unidos foi Devin Booker, do Phoenix Suns, que marcou 18 pontos e deu três assistências, com cinco bolas de três acertadas. Já o melhor jogador brasileiro foi Bruno Caboclo, do KK Partizan, cestinha com 30 pontos, além de seis rebotes.

Às 12h30 (de Brasília) desta quinta-feira, os Estados Unidos disputam as semifinais contra a Sérvia, que derrotou a Austrália por 95 a 90 após recuperar uma diferença de 22 pontos. Os dois times duelaram na estreia dos Jogos, com vitória norte-americana por 110 a 84.