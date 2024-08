Embiid e Tatum comemoram classificação dos EUA sobre o Brasil no basquete em Paris

Nesta terça-feira, os EUA enfrentaram a Seleção Brasileira masculina de basquete em duelo válido pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris, venceram por 122 a 87 e se classificaram para as semifinais do torneio. Após a partida, Joel Embiid e Jayson Tatum, dois dos destaques norte-americanos no embate, responderam sobre a qualidade do Brasil e fizeram um diagnóstico de como será o próximo jogo, diante da Sérvia.

"Estou jogando bem com o time, com tudo dando certo, também é bom para me divertir. No final das contas, você tem que tirar algo dessa experiência, e essa é uma delas. O Brasil é ótimo, tem vários garotos. Recebi muito amor do Brasil. Minha esposa é brasileira. Cada jogo é extremamente diferente, era uma equipe muito boa", afirmou Embiid.