Dora Varella ultrapassa Raicca e Isadora e garante vaga na final do skate park em Paris

Dora pode garantir a segunda medalha do Brasil no skate. A primeira veio com Rayssa Leal, que recebeu o bronze na prova do street. A final do skate park feminino ocorre daqui a pouco, a partir das 12h30 (de Brasília).

O skate park consiste em três voltas de 45 segundos para cada atleta. Soma-se a melhor nota do percurso. Já em caso de queda, a skatista não termina a volta e só aguarda a nota dos jurados.

Como foi a prova?

As brasileiras Raicca Ventura e Isadora Pacheco participaram da segunda bateria da classificatória. Em sua primeira volta, Raicca anotou 76.24 e se colocou na zona de classificação à final. Isadora também estreou nas pistas francesas com uma volta limpa, sem quedas, e somou ainda mais pontos: 82.07.

Raicca acabou caindo durante sua segunda volta e não conseguiu melhorar sua nota. Isadora também caiu no fim da volta e seguiu com a pontuação anterior.

Ambas estavam parcialmente classificadas à final, mas corriam o risco de serem ultrapassadas nas baterias seguintes e buscavam melhorar suas respectivas notas. Isso, porém, não aconteceu. Ambas voltaram a cair na terceira e última volta e, portanto, precisavam 'secar' as próximas competidoras para se manter entre as finalistas.