De La Cruz segue em tratamento no joelho direito e desfalca o Flamengo contra o Palmeiras

O atleta De La Cruz não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras. O uruguaio segue em tratamento do trauma no joelho direito. #CRF

? Flamengo (@Flamengo) August 6, 2024





De La Cruz é peça chave do esquema de Tite na temporada. Ao todo, o uruguaio possui 28 jogos pelo Flamengo no ano, sendo 27 como titular, com dois gols e quatro assistências na conta.

Sem poder contar com De La Cruz, Tite deve apostar no atacante Luiz Araújo como titular. O ponta entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e, mesmo com poucos minutos, marcou um gol e deu uma assistência.

O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem a vantagem de perder por até um gol de diferença para se classificar às quartas de final. A bola rola no Allianz Parque a partir das 20h (de Brasília).