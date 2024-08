Contestado no Corinthians, Pedro Raul chega à marca de 18 jogos sem marcar

O Corinthians topou investir US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação da época) no centroavante que estava no Toluca, do México. O alto valor investido é um dos fatores que impulsiona a insatisfação da torcida.

Pedro Raul chegou a atrair interesses de outros clubes, como Grêmio e Santos, mas as negociações não avançaram. O jogador já chegou à marca de sete jogos na Série A e está impossibilitado de defender outro clube no Brasileirão desta temporada.

Ao todo, o atacante participou de 25 jogos, com três gols marcados. O último embate em que ele marcou foi na goleada contra o Nacional-PAR, por 4 a 0, pela Sul-Americana, no dia 9 de abril.

Em busca de sair da má fase, Pedro Raul foca no embate contra o Grêmio, pela volta da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Couto Pereira. Na ida, o jogo terminou em empate sem gols.