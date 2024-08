Atletas da Seleção Brasileira masculina de basquete comentam sobre derrota para os EUA nas Olimpíadas

Outro destaque da Seleção, Benite apontou o diferencial que permitiu aos adversários terem aberto grande vantagem no placar: "São mais rápidos tecnicamente, na capacidade de gerar jogo no um contra um que outros times não têm. Quando nada acontece, eles conseguem fazer um arremesso só no um contra um e isso cria muita dificuldade para a defesa, você tem que ajudar, aí a bola entra no pivô, no chute aberto", afirmou.

????? ?? ???? ???????? ?? ?????. Linda campanha e muita batalha da nossa seleção, desde a classificação até as quartas de final dos Jogos Olímpicos. 122 x 87 para os Estados Unidos nesta terça-feira. pic.twitter.com/dgs1VPi3Ql ? Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2024