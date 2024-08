Após negociação fracassada, Weslley Patati volta aos planos do Santos

Depois de ficar perto de deixar o Santos, Weslley Patati voltou aos planos da comissão técnica do clube. Na última sexta-feira, o atacante voltou a ser relacionado e entrou na reta final do empate de 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Menino da Vila passou cinco compromissos consecutivos sem entrar em campo. Destes, ele nem sequer esteve no banco de reservas em quatro.

Patati esteva envolvido em uma negociação com o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, mas as negociações não avançaram. O coordenador esportivo Alexandre Gallo liderou as conversas e alegou que a proposta dos estrangeiros não agradou.