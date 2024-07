Emprestado pelo Palmeiras, Garcia cita "sonho" de atuar na Europa e destaca expectativa por estreia

Na temporada 2024/2025, o Nacional vai disputar a primeira divisão do futebol português após conquistar o acesso no último ano. Garcia ressalta o momento especial do clube neste retorno à elite e quer aproveitar a pré-temporada para buscar espaço na equipe titular antes do início oficial da temporada.

"O Campeonato Português é muito disputado, tem um nível muito bom, então estou contente com a oportunidade de disputar uma competição tão boa. O Nacional está voltando para a primeira divisão, então é um momento especial para o clube também. Vou trabalhar dia após dia para as oportunidades aparecerem. Estamos nos esforçando ao máximo nessa pré-temporada para alcançarmos grandes objetivos na nossa temporada", projetou.

Pelo Palmeiras, em 2024, Garcia disputou cinco jogos pelo Palmeiras, sendo três deles como titular, e deu uma assistência.