Dono do melhor ataque da Série B, Santos não marcou gol em apenas três jogos

O Santos marcou 28 gols em 17 partidas que disputou na Série B. Estes números colocam o Peixe como dono do melhor ataque, que não costuma falhar na competição. Isso porque o Alvinegro Praiano não balançou as redes em apenas três jogos.

A equipe do técnico Fábio Carille passou em branco nas derrotas para Amazonas e Operário, ambas por 1 a 0, e no empate sem gols contra o Mirassol, no que foi o penúltimo jogo da equipe. Fora estas ocasiões, em todas as demais 14 partidas o Peixe furou as defesas adversárias.

Até mesmo nas outras três derrotas, sofridas para Novorizontino (3 a 1), Botafogo-SP (2 a 1) e América-SP (2 a 1), o Santos deixou uma bola na rede.