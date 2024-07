Com saída iminente de Joaquim, Jair deve se consolidar como titular na zaga do Santos

O Santos está próximo de oficializar a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. Com a saída do defensor, que tem sido um dos grandes destaques do Peixe na temporada, o jovem Jair deve ficar de vez com a vaga de titular.

Jair já vem formando a dupla de zaga titular do Santos ao lado de Gil nos últimos jogos. Isso porque Joaquim desfalca o Alvinegro Praiano desde o dia 25 de junho, em virtude de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.