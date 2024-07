Auxiliar de Abel não culpa desfalques por derrota e avalia postura do Palmeiras: "Faltou assumir riscos"

O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense, na noites desta quarta-feira, por 1 a 0, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Abel Ferreira suspenso, quem comandou a equipe foi João Martins. O auxiliar de Abel avaliou a postura do time e não apontou os desfalques como "culpados" pelo resultado.

"Hoje faltou assumir os riscos. Fomos uma equipe muito passiva ofensivamente. Não é isso que trabalhamos. Gostamos de jogar para frente, arriscar. E quando fazemos isso com qualidade, a parte defensiva vem em sincronia. Não dá para separar. Hoje não estivemos bem e tivemos que defender mais. Não conseguimos criar dificuldades ao adversário, isso que faz diferença. Quando agredimos o adversário, ele perde energia para atacar e hoje não conseguimos fazer isso. Foi o ponto que mais pecamos e não conseguimos ter rendimento", disse João Martins.

O Palmeiras teve algumas dificuldades durante o jogo e pouco conseguiu levar perigo ao adversário. O goleiro Fábio precisou trabalhar apenas em uma finalização de Vanderlan. O Alviverde acabou sofrendo o gol na reta final do segundo tempo em um contra-ataque. Jhon Arias balançou a rede.