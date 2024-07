Welington vive a expectativa de completar 150 jogos com a camisa do São Paulo: "Privilégio enorme"

O vínculo do atleta com o Southampton é de quatro temporadas. O Tricolor foi comunicado sobre o acordo na última quarta-feira.

Welington chegou ao São Paulo em 2014, com apenas 13 anos. Revelado nas categorias de base, estreou no time principal em 2020. Aos poucos, foi ganhando espaço até se consolidar como peça importante do grupo, participando da campanha do título paulista de 2021, do inédito troféu da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil nesta temporada. Como consequência do bom rendimento, foi convocado em algumas ocasiões para defender as seleções de base do Brasil.

Pelo time principal do Tricolor, o atleta foi titular em 103 dos 149 jogos que disputou. Até aqui, soma dois gols e dez assistências. Em 2024, já são 33 atuações, com um passe decisivo.