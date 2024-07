Torcida do Inter tenta invadir gramado e protesta após eliminação na Sul-Americana

A eliminação na Copa Sul-Americana levou parte da torcida do Internacional à loucura nas arquibancadas do Beira-Rio, nesta terça-feira. Furiosos, alguns colorados tentaram invadir o gramado e tiveram de ser contidos pelos policiais que estavam no estádio.

Durante o confronto com os policiais, torcedores chegaram a arremessar alguns objetos em direção ao contingente que impediu a invasão ao gramado. Mesmo com muitos militares fazendo uma espécie de cordão de isolamento, dois colorados conseguiram ter acesso ao campo, mas acabaram sendo capturados pelos seguranças do estádio que também atuaram para manter tudo sob controle.

Fora do estádio também houve confusão. Enquanto a multidão deixava o Beira-Rio, alguns torcedores chutaram grades que estavam nos arredores, mas rapidamente as forças de segurança se locomoveram para dispersas qualquer tipo de tumulto após a partida.