Thiago Silva e Jhon Arias celebram vitória do Fluminense diante do Palmeiras no Maracanã

Mesmo com a vitória, o Fluminense segue na zona de rebaixamento. No entanto, os tricolores chegaram a 14 pontos, apenas três do primeiro time fora da degola. Desse modo, o clube carioca volta a campo no domingo, quando encara o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 11h (de Brasília).