Seleção australiana de BMX sofre assalto antes de estreia nas Olimpíadas de Paris

O australiano Logan Martin, que defende nesta edição das Olimpíadas a medalha de ouro no BMX livre, conquistada em Tóquio 2021, foi assaltado em uma van e e teve seus materiais e documentos levados pelo criminoso antes da estreia no torneio.

"Que início de viagem maluco!", publicou Logan, por meio de suas redes sociais, onde também mostrou imagens da janela do carro do copiloto quebrada de outros integrantes de sua delegação conversando com as autoridades.