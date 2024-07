Palmeiras sofre gol no fim, perde do Fluminense e fecha primeiro turno do Brasileiro na terceira posição

O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, na noite desta quarta-feira, em duelo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias marcou o único gol do jogo, no Maracanã, aos 41 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Verdão fica com 36 pontos e encerra o primeiro turno na terceira posição, atrás do Botafogo e do Flamengo, que têm 40 e 37 pontos, respectivamente. Do outro lado, o Fluminense fica com 14, na 19ª posição, a três pontos do primeiro time fora do Z4.

O Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Palmeiras duela com o Vitória, no sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).