Lacazette brilha, e França vence os EUA em estreia nas Olimpíadas de Paris

A França venceu os EUA por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio de Marselha, pela primeira rodada da fase de grupos das Olimpíadas de Paris. O experiente atacante Alexandre Lacazette foi o autor do primeiro gol e deu a assistência do segundo tento, anotado por Michael Olise.

Com o resultado, o país anfitrião ocupa a liderança do grupo A, com três pontos, mesma pontuação da Nova Zelândia, segunda colocada, mas com um saldo de gols melhor (3 a 1). Já os EUA e a Guiné aparecem nas últimas colocações, com zero.

A França disputa a segunda rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra a Guiné, no Estádio de Nice. Enquanto os EUA enfrentam a Nova Zelândia, no mesmo dia, às 14h, no Estádio de Marselha.