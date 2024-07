Gol contra o Coritiba trouxe marca inédita para Furch no Santos; confira

Depois de passar por um amargo jejum, Julio Furch se reencontrou com o caminho dos gols. Na última segunda-feira, o atacante anotou um dos tentos da vitória de 4 a 0 do Santos sobre o Coritiba, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol, aliás, trouxe uma marca inédita para o argentino. Pela primeira vez, ele marcou em dois compromissos seguidos com a camisa alvinegra. O centroavante também balançou as redes no empate de 1 a 1 com o Vila Nova, fora de casa.